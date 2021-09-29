التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة .. الرابط

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١ ضمن تنسيق القبول بالجامعات.

وكانت الوزارة فتحت باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الخاصة اعتبارا من صباح السبت الماضي الموافق 25/9/2021، ولمدة 3 أيام، انتهت في الثامنة من مساء أمس الاثنين الموافق 27/9/2021، وتم إعلان النتيجة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

وكانت انتهت تنسيق الجامعات الخاصة المرحلة الأولي حيث بقي أكثر من 38% من الاماكن لطلاب المرحلة الثانية من بينها القطاع الطبي والهندسي.

ولمعرفة النتيجة للطلاب من خلال الرابط التالي:

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

ومن المقرر أن تفتح الجامعات الخاصة باب المرحلة الثالثة وذلك على الاماكن الشاغرة فقط بالجامعات مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون المرحلة الرابعة بالتقدم مباشرة إلى الجامعات الخاصة في الكليات التي بها اماكن شاغرة وبنفس الحدود الدنيا المعلنة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة.