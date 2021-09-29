تعليق مفاجئ من رمضان صبحي على ارتداء حلا شيحة الحجاب

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فاجئ لاعب نادي بيراميدز حالياً والأهلي سابقا، رمضان صبحي الفنانة حلا شيحة بالتعليق على ارتدائها للحجاب.

وذلك بعد نشر «حلا» صورة لها عبر إحدى صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهرت فيها مرتدية الحجاب، معلقة :«مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله».

وبعد نشرها الصورة، علق رمضان صبحي من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً :«الأهم السلام الداخلي فعلا».

رمضان صبحي عبر فيس بوك

كان صرح والد حلا شيحة، خلال لقائه في برنامج «حروف الجر» من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة نجوم F.M :«حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة».