أخبار عاجلة

استكمال جميع الترتيبات لتأمين مشاركة أكثر من 120 ألف نازح بالانتخـابات العـراقية -
«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام -
سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة -
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر -
رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر -
«التخطيط» و«الصحة» يعقدان ورشة عمل للإعلان عن بدء ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي -
«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية -
سكاي سبورت: محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي -
إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تزايد حالات الوفاة .. الصحة تعلن بيان

Print
تزايد حالات الوفاة .. الصحة تعلن بيان فيروس كورونا تزايد حالات الوفاة .. الصحة تعلن بيان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 599 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255658 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 303045 من ضمنهم 255658 حالة تم شفاؤها، و17263 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)