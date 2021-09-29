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السلطة الفلسطينية تطالب بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة رفع علم إسرائيل في الأقصى

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السلطة الفلسطينية تطالب بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة رفع علم إسرائيل في الأقصى السلطة الفلسطينية تطالب بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة رفع علم إسرائيل في الأقصى

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طالبت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة مخاطر رفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى.
جاء هذا في بيان صادر عن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بحسب صحيفة «القدس».
وقال الوزير في البيان إنه وجه رسالتين متطابقتين في هذا الشأن لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

واتهم المالكي إسرائيل بأنها تواصل بشكل متعمد إضفاء المزيد من الطابع الديني على الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، تنفيذا لأطماعها الاستعمارية التوسعية في القدس المحتلة.

واعتبر أن أحدث علامة على هذه الأطماع، هي رفعٍ العلم الإسرائيلي بشكل علني أمس في باحات المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية جماعية وعلنية أيضا في باحاته.

كما أشار إلى الزيادة الملحوظة في أعداد المقتحمين، والقيام بطقوس دينية باللباس الديني مع شروحات عن الهيكل اليهودي.

ولفت إلى أن هذا يحدث في وقت تصعد فيه السلطات الإسرائيلية من التضييق على الأوقاف الإسلامية والعمل على سحب صلاحياتها ومنعها من أداء مهامها، وقيودها أيضا التي تمنع وصول المواطنين الفلسطينيين للصلاة في المسجد.

ودعا الوزير الفلسطيني الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك على جميع المستويات لتوضيح وفضح «المخاطر» الحقيقية والجدية التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

المصرى اليوم

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