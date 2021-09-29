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تعليق ساخر من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان

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تعليق ساخر من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان تعليق ساخر من جوارديولا عقب خسارة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان

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رد الإسباني بيب جوارديولا بشكل ساخر على سؤال بشأن ماذا سيفعل فريقه بعد الخسارة أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وسقط فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي فريق باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي والأرجنتيني ليونيل ميسي ليعتلي الفريق الفرنسي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كلوب بروج البلجيكي.

وقال بيب جوارديولا رداً على سؤال أحد الصحافيين عقب نهاية المواجهة مع ميسي ورفاقه: المباراة انتهت بالنسبة لنا، سنتغذى ونأكل بشكل جيد ونشرب كأساً من النبيذ ونتعافى، ثم نبدأ الاستعداد لمباراة يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

ولم ينسى جوارديولا الإشادة بابنه المدلل ميسي وقال: هدف ليونيل كان رائعًا جداً أهنئه على هدفه الأول في حديقة الأمراء.

المصرى اليوم

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