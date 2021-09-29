محافظ العرضيات يرعى حفل المدارس باليوم الوطني الـ 91

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نظمه مكتبا تعليم العرضيتان على مسرح مدرسة حراء الثانوية

رعى محافظ العرضيات بمكة المكرمة، علي بن يوسف الشريف، أمس الثلاثاء حفل إدارة تعليم القنفذة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ91، الذي نظمه مكتبا تعليم العرضيتان الشمالية والجنوبية والتابعة لإدارة تعليم القنفذة على مسرح مدرسة حراء الثانوية بثريبان، وبحضور مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي ومدير مكتب تعليم العرضية الجنوبية الدكتور عبدالملك زيد القرني ومدير مكتب تعليم العرضية الشمالية عبود عبدالله السهيمي، ومسؤولي ورؤساء الإدارات الحكومية وعددٍ من أولياء الأمور بالمحافظة، حيث شاهد راعي الحفل مشاركات كثيرة وفقرات متعددة، سبقها جولة راعي له برفقة الحضور لمعرض فني مصاحب للاحتفال من مشاركات للطلاب والطالبات من مدارس العرضيات.

وبعد ذلك بدأ الحفل الخطابي، حيث ألقى محافظ العرضيات كلمة، رفع في مستهلها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدًا أن كل ما تحقق من إنجازات ما كان ليكون لولا دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وأن تلك الإنجازات يجب علينا المحافظة عليها.

من جانب آخر قال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي إن الوطن الغالي يحتفل بذكرى الواحد والتسعين وسط إنجازات متعددة بمختلف المجالات ومنها التعليم والذي نلاحظ استمرار تطويره وفق استراتيجيات واضحة المعالم ومتوافقة مع رؤية الدولة- أيدها الله- وحفظ الله قادتها، رافعًا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم، موجهًا خالص شكره وتقديره لمن أسهم في الإعداد وللطاقم الإداري والتعليمي الذي استضاف الحفل.

عقب ذلك، توالت فقرات الاحتفال بمسرحية تشرح دور المواطن في الاعتزاز بوطنه ومنجزاته بمشاركة لمدرسة بلال بن رباح، يلي ذلك قدم الطالب المتميز عبدالله عبيدالله العلياني من مدرسة ثانوية ابن كثير قصيدة شعرية ، ونال الإلقاء المتميز للطالب إعجاب الحضور وكذلك كلمات القصيدة، فيما شارك مكتبا التعليم للبنات بالعرضيتين بمونتاجين عبرا فيهما عن اعتزازهم وفخرهم بالوطن وقيادته الحكيمة.



واختتم الحفل بفلكلور شعبي لمدرسة النور المتوسطة لرائد النشاط سعيد أحمد الرزقي، من إلقاء المنشد أحمد عزالدين البارقي، شاهده الجميع بفرح ليشاركوا بعفوية بالاحتفال على المسرح.