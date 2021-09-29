أخبار عاجلة

«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام -
سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة -
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر -
رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر -
«التخطيط» و«الصحة» يعقدان ورشة عمل للإعلان عن بدء ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي -
«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية -
سكاي سبورت: محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي -
إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات -
جازان : القبض على عصابة سطت على عدة منازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. سعودي يبدع في تهجين الثعابين النادرة شكلاً ولونًا على مستوى العالم

Print
شاهد.. سعودي يبدع في تهجين الثعابين النادرة شكلاً ولونًا على مستوى العالم شاهد.. سعودي يبدع في تهجين الثعابين النادرة شكلاً ولونًا على مستوى العالم
قال إنه يمتلك بمنزله أكثر من 40 شكلاً من الثعابين الهجينة ذات الألوان الفريدة

شاهد.. سعودي يبدع في تهجين الثعابين النادرة شكلاً ولونًا على مستوى العالم

تطوَّر حب المواطن السعودي "فيصل ملائكة" للثعابين من اقتناء واحدة منها عندما كان طفلاً إلى إنتاج طفرات جينية نادرة بأشكال وألوان فريدة من نوعها، وقد خصص لممارسة هوايته الصعبة تلك حجرتَين كاملتَين في منزله.

وتفصيلاً، استعرض هاوي الثعابين ملائكة أمام شاشة برنامج صباح العربية أحد الثعابين النادرة والوحيدة على مستوى العالم التي عمل على تهجينها خلال أجيال عدة، استمرت 10 سنوات، وتمتلك خمس صفات جينية سائدة ومتنحية.

ولفت إلى أنه يمتلك في منزله أكثر من 40 لونًا وشكلاً من الثعابين الهجينة ذات الأشكال والألوان الفريدة من نوعها.

وأعرب ملائكة عن طموحه بمشاركة الناس هوايته التي يعتبرها من الفنون الحية من خلال إنشاء متحف حي لهذه الثعابين النادرة لاستقبال العامة والجمهور، وكذلك الطلاب في علوم الأحياء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش

شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش

حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات

حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات