آخرهم حمدي الميرغني .. «كورونا» يطارد نجوم الفن

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يطارد فيروس كورونا عدد كبير من نجوم الفن، كان آخرهم الفنان حمدي الميرغني، الذي أعلن مساء اليوم الثلاثاء، اصباته هو وزوجته بكورونا، مطالباً الجمهور بالدعاء لهم بالشفاء العاجل .

حيث كتب منشورًا عبر خاصية «الأستوري»، بحسايه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً :«الحمد الله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا، منذ عدة أيام ومازلت خاضع وملتزم للحجر المنزلي ومتابعة بروتوكل العلاج».

وتابع :«ارجو منكم الدعاء، والحمد الله على ما أصابنا».

كما أعلن الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37، عن عدم حضور الفنان محمود قابيل فاعليات المهرجان، لإصابته بفيروس كورونا

أعلن أيضا الفنان محمد عز، منذ فترة ماضية، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» إصابته بفيروس كورونا، وكتب «إيجابي كورونا الحمد لله على كل حال.. دعواتكم بالشفاء».

كما أعلن الفنان رامي وحيد الشهر الماضى، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا«، وانهالت التعليقات على منشوره، من جمهوره وأصدقائه متمنين له الشفاء العاجل.

وأعلن السيناريست محمد دياب، الشهر الماضى، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب منشورًا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلاً :«بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا) ورغم اني واخد الفاكسين، إلا أن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي. أنا متأكد اني لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتي هتبقى أسوأ بكتير، بس الحقيقة ان الفاكسين اللي اظهرت مناعة ضد المتغيرات الجديدة هي الفاكسيينز صاحبة تكنولوجيا mRna فايزر ومودرنا. والنهاردة ألمانيا عاوزة كل الناس تاخد جرعة منشطة من فايزر أو مودرنا أيًا كان التطعيم اللي خدوه في الأول».

وأضاف محمد دياب: «أنا حبيت أحذر اللي واخد الفاكسين وفاكر إنه مش محتاج ياخد احتياطاته، الموضوع صعب، وأنا بعتبر نفسي من الناس اللي صحتها كويسة واتبهدلت ولو جه لحد كبير في السن هيبقى أصعب بكتير».

ووجه محمد دياب نصيحة إلى جمهوره قائلًا: «أرجوكوا خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعو لكل مريض».

كما كشف الشاعر الغنائي عمرو المصرى، الشهر الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها، وكتب منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«الحمد لله على كل شىء، إيجابي كورونا، دعواتكم، وربنا يحفظكم من كل شر».