ضبط مساعد صيدلي يزاول مهنة الصيدلة بالمخالفة للقانون في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، الثلاثاء، مدير مسؤول عن صيدلية بمركز البلينا لمزاولته مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وضبط بحوزته 220 عبوة أدوية مجهولة المصدر.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بقيام حملة تفتيشية لمباحث التموين، بضبط محمد . ع . ص "35 سنة- مدير مسؤول صيدلية" ويقيم بدائرة مركز البلينا لمزاولته مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وحيازة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم ضبط 220 عبوة أدوية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.