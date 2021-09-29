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قال الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، إنه يعتبر آفشة وشريف من الأهلي، وزيزو وبن شرقي من الزمالك من أفضل لاعبي الدوري المصري.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شيكابالا من أحسن اللاعبين في مصر.

وأكد الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، أنه هنأ نادي الزمالك بعد فوزه بالدوري، مطالبا بنزع التعصب والدعاء للمنتخب المصري أمام ليبيا، مردفا «مصر إن شاء الله تحصل على النقاط الثلاث للعودة للمنافسة مجددًا».

وكشف الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، أنه يتمنى حضور الجمهور ولكن مصر فوق الجميع وهذا يجب أن يكون شعارنا.

ووجه رسالة لـ أحمد مجاهد، قائلا خصم لي 50 ألف جنيه مكافآتي بعد العودة من تونس، عاوزة يرجعهملي، مردفًا «هاني أبوريدة دمه خفيف وبيهرج كتير».