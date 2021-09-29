أخبار عاجلة

«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام -
سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة -
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر -
رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر -
«التخطيط» و«الصحة» يعقدان ورشة عمل للإعلان عن بدء ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي -
«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية -
سكاي سبورت: محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي -
إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات -
جازان : القبض على عصابة سطت على عدة منازل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ربيع ياسين يكشف عن أسماء أفضل اللاعبين في الدوري المصري ..

Print
ربيع ياسين يكشف عن أسماء أفضل اللاعبين في الدوري المصري .. فيديو ربيع ياسين يكشف عن أسماء أفضل اللاعبين في الدوري المصري ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، إنه يعتبر آفشة وشريف من الأهلي، وزيزو وبن شرقي من من أفضل لاعبي الدوري المصري.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شيكابالا من أحسن اللاعبين في .

وأكد الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، أنه هنأ نادي الزمالك بعد فوزه بالدوري، مطالبا بنزع التعصب والدعاء للمنتخب المصري أمام ليبيا، مردفا «مصر إن شاء الله تحصل على النقاط الثلاث للعودة للمنافسة مجددًا».

وكشف الكابتن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، أنه يتمنى حضور الجمهور ولكن مصر فوق الجميع وهذا يجب أن يكون شعارنا.

ووجه رسالة لـ أحمد مجاهد، قائلا خصم لي 50 ألف جنيه مكافآتي بعد العودة من تونس، عاوزة يرجعهملي، مردفًا «هاني أبوريدة دمه خفيف وبيهرج كتير».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل