«القنطار بـ 4705 جنيها» القطن يحقق أعلى سعر للبيع في مزاد بالدقهلية

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عقدت مديرية الزراعة فى الدقهلية، الثلاثاء، أول مزاد لبيع القطن هذا العام، بشركة مصر لحليج الأقطان بالمنصورة، وبحضور جميع الشركات لشراء الكميات المطروحة والمفروزة تحت إشراف وزارة الزراعة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وحقق القنطار أعلى سعر لقنطار القطن في مصر حتى الآن.

وقال المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعية فى محافظة الدقهلية، "أن المزاد كان ناجحا وحقق بشرى جيدة لمزارعي القطن في محافظة الدقهلية، حيث وصل سعر قنطار القطن في المزاد إلى 4705 جنيهات للقنطار، وذلك لعدد 1331 كيس قطن بكمية 1628 قنطارا".

وأضاف "المزاد انتهي ببيع الكميات المطروحة من ميت سويد بعدد 898 كيسا بكمية 1118 قنطار قطن بسعر 4670 جنيها للقنطار، وكمية مطروحة من حفير شهاب الدين مركز بلقاس بعدد 433 كيس قطن، بكمية 510 قنطار بسعر 4705 جنيهات للقنطار، وهو أعلى سعر يصل إليه قنطار القطن في مصر حتى الآن، وستتوالى عمليات طرح الكميات التي تم تجميعها في مراكز تجميع القطن في مزادات بين الشركات المتنافسة لشرائه".

وأشار إلى أن المزاد تم في شركة مصر لحليج الأقطان في شارع الأتوبيس القديم بمدينة المنصورة، وتجمع تجار القطن للمزايدة، بعد أن تم فرز القطن بواسطة لجنة محايدة لطرح الكميات الموجودة من القطن في مزاد علني بين الشركان المتنافسة، وتم بيع أكثر من 1628 قنطارا تم تجميعهم من ميت سويد والإصلاح الزراعي بالحفير.

ويذكر أن المساحات المزروعة من القطن في نطاق محافظة الدقهلية هذا العام 45 ألف و866 فدان، بتقاوي منتقاة وتحت إشراف وزارة الزراعة وذلك لضمان إنتاج وفير ومرضي للفلاح، وأيضا لضمان نمو الاقتصاد الوطني لما لمحصول القطن المصري من أهمية عالمية.