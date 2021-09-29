خطة شاملة لتنظيم حملات متتالية لإزالة التعديات بأسوان

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه جاري التنسيق مع الجهات التنفيذية، ومديرية أمن أسوان لإعداد خطة شاملة لتنظيم حملات متتالية لإزالة التعديات على أملاك الدولة من الأراضي وجسور الترع والمصارف، موجهاً الجهات المختصة بوضع قاعدة بيانات متكاملة بعد حصر دقيق ومطابق للواقع الفعلي لكافة أنواع التعديات وأصحابها لوقف الدعم المقدم لهم ومنها 150 فدانًا بقرية بلانة تقع على جسور ترعة النقرة كانت مخصصة لأنشاء قرية نموذجية تضم جميع المرافق العامة والخدمات الجماهيرية. وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه تم التنسيق مع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بطرح باقي مشروعات تأهيل وتبطين الترع بالقري المستهدفة لمبادرة الرئيس السيسي«التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة» ستصل أطوال الترع المستهدف تبطينها إلى ٦٥٠ كم بتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه فيما تم تنفيذ أعمال بأطوال ٦٠ كم من أجمالي ٢١٥ كم للأعمال التي تم طرحها بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه، مؤكداً على أستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة حيث تم إزالة ٣٧ حالة تعدى بإجمالى مساحة ٥٤ ألف م2 بمناطق الرضوانية والتجاريين والمحمودية، كما تم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية حفاظاً على حق الشعب وحماية لأرض الوطن .