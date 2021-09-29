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ماذا قال جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان؟

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ماذا قال جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان؟ ماذا قال جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان؟

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سقط فريق مانشستر سيتي أمام نظيره ومضيفه باريس سان جيرمان بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل باريس سان جيرمان هدفين بواقع هدف في كل شوط حيث تقدم إدريسا جاي بالهدف الأول وأضاف الأسطورة ليونيل ميسي الهدف الثاني مسجلاً باكورة أهدافه مع باريس سان جيرمان بعد انتقاله هذا الصيف لصفوف العملاق الفرنسي.

وعقب نهاية المباراة قال بيب جوارديولا: سيطرنا على مباراة باريس سان جيرمان بشكل كامل تقريباً، ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من التسجيل.

وأوضح المدرب الإسباني: باريس لم يبذل الكثير من الجهد لتحقيق الفوز، لديهم جودة كبيرة ولاعبين رائعين في فريقهم الكل يعرف ذلك، لكننا لعبنا بشكل جيد لكن لم نسجل الأهداف، كان يجب أن نسجل.

وأضاف جوارديولا: كما هو الحال في مباراة تشيلسي، قمنا بكل شيء ولعبنا من أجل الفوز، ولكن لم يحالفنا التوفيق.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على نظيره تشيلسي بهدف للاشيء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في آخر مواجهات السيتي قبل هذه المباراة.

المصرى اليوم

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