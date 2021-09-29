ميلان يواصل السقوط أوروبيًا أمام أتلتيكو مدريد

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تمكن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على منافسه ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب رفائيل لياو، وتلقى زميله فرانك كيسييه بطاقة حمراء في الدقيقة 29، ليتمكن الضيوف من قلب النتيجة وتحقيق الفوز بهدفين في الدقائق 84 و90+7 عن طريق جريزمان ولويس سواريز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 4 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية خلف ليفربول المتصدر بـ6 نقاط، ويتذيل ميلان ترتيب المجموعة بدون نقاط.