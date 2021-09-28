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إدارة مستشفى العارضة العام تكرّم "المحزري"

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نظير جهوده الملموسة وتفانيه وإخلاصه في عمله

إدارة مستشفى العارضة العام تكرّم

كرّم مستشفى العارضة العام شرق منطقة جازان الموظف محمد ماطر المحزري نظير جهوده الملموسة وتفانيه وإخلاصه في عمله.

وبيّن مدير المستشفى أن هذا التكريم والذي يتم لعددٍ من الموظفين المثاليين والأقسام ما هو إلا عرفان بجهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بالعمل داخل الهيئة على الرغم من الازدحام الذي تشهده هذه الأيام، متمنيًا من الجميع المزيد من العمل ومضاعفة الجهود للتخفيف من معاناة المرضى بمختلف الأقسام.

من جهة أخرى، عبّر "المحزري" والذي يعد من أقدم الكوادر في المستشفى وصحة جازان عن بالغ شكره وتقديره لإدارة المستشفى ولزملائه في العمل، مشيرًا إلى أنهم كانوا المحفز الحقيقي والرئيس له.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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