باريس يتغلب على مانشستر سيتي.. وشيريف تيراسبول يسقط ريال مدريد في معقله

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في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.. "ميسي " يسجل

خرج باريس سان جيرمان الفرنسي منتصراً من مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، على ملعب "بارك دي برانس"، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

سجل السنغالي إدريسا غيي أول أهداف باريس سان جيرمان عند الدقيقة الثامنة، وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثاني الأهداف في الدقيقة 74.

ووقّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في رابع مباراة يشارك فيها مع الفريق الباريسي منذ انتقاله من برشلونة في أغسطس الماضي.

وأصبح رصيد الفريق الباريسي 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى أمام كلوب بروج البلجيكي، في حين توقف رصيد سيتي عند 3 نقاط.

وشهدت الجولة سقوط ريال مدريد على أرضه أمام ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين مقابل هدف ،على ملعبه سانتياغو بيرنابيو، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، في الوقت الذي تعادل فيه إنتر ميلان الإيطالي سلبياً مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في ذات المجموعة.

تقدم جاسربيك يحشيبويف بهدف لشيريف في الدقيقة 27 ثم أدرك كريم بنزيمة التعادل للريال في الدقيقة 67 لكن سيباستيان تيل خطف هدف الفوز القاتل لشيريف قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ويتصدر شيريف المجموعة الرابعة بست نقاط بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي وتوقف رصيد الريال عند ثلاث نقاط في المركز الثاني ويحل إنتر في المركز الثالث بنقطة واحدة وهو نفس رصيد شاختار متذيل الترتيب.

وقلب أتلتيكو مدريد الإسباني تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان الإيطالي إلى فوز 2 - 1.



وتقدم ميلان بهدف سجله رافاييل لياو في الدقيقة 20، وتعادل أتلتيكو مدريد بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 84 قبل أن يسجل لويس سواريز هدف الفوز لأتلتيكو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

واضطر ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد فرانك كيسي.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وظل ميلان بلا رصيد في قاع الترتيب.

كما واصل المهاجم المصري الدولي محمد صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود فريقه ليفربول إلى فوز كبير ومهم 5 - 1 على مضيفه بورتو البرتغالي.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما صلاح والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 18 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليفربول هدفاً ثالثاً في الدقيقة 60 بتوقيع صلاح فيما سجل الإيراني هدف حفظ ماء الوجه لبورتو في الدقيقة 74 قبل أن يحرز البديل روبرتو فيرمينو هدفين لليفربول في الدقيقتين 77 و81.