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تقرير يكشف عن عادات سيئة تسبب تراكم دهون البطن غير المرغوب فيها

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تقرير يكشف عن عادات سيئة تسبب تراكم دهون البطن غير المرغوب فيها تقرير يكشف عن عادات سيئة تسبب تراكم دهون البطن غير المرغوب فيها
منها عدم النوم ساعات كافية وطلب الوجبات الكاملة وتناولها خارج المنزل

تقرير يكشف عن عادات سيئة تسبب تراكم دهون البطن غير المرغوب فيها

اكتسب البعض عدداً من العادات السيئة أثناء فترة الوباء والحجر الصحي، الأمر الذي يسبب تراكم دهون البطن غير المرغوب بها، حيث ذكر موقع "إيت زيث" عدداً من العادات السيئة المكتسبة في تقرير له.

وتفصيلاً، أكد الموقع أن عدم النوم ساعات كافية أو النوم ساعات طويلة يزيد من دهون البطن، بالإضافة إلى عدم شرب كمية اللازمة لتنشيط وظائف الجسم وشرب المشروبات الغازية والمعلبة والاعتماد على الآخرين في العمل والجلوس الطويل أمام التلفزيون ومشاهدة برامج الطبخ وتناول الطعام والأطعمة المعلبة أمام التلفزيون يزيد من شره الطعام، بالإضافة إلى أن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يزيد من الرغبة في تناول الطعام بوقت متأخر.

واعتبر الخبراء أن مكافئة النفس على إنجازاتها بالطعام، وطلب الوجبات الكاملة وتناول الطعام في الخارج وضمن مجموعات الأصدقاء والأصحاب يزيد من كمية الطعام المتناولة وبالتالي دهون البطن، كما أن اختيار وضع الطعام بأطباق كبيرة وتناول الطعام بعقل مشتت وبسرعة أو عند الإجهاد والتعب والتوتر والشعور بالملل وافتراض الجوع الدائم يحتم استخدام جميع الحواس أثناء تناول الطعام.

وأثبتت الدراسات أن تناول الكثير من البروتينات وتخطي وجبات الطعام يبطئ من عملية التمثيل الغذائي، كما أن تناول ثلاث وجبات كبيرة في اليوم وتجاهل نصائح التغذية، وتناول الأطعمة المقلية أو رقائق البطاطس والكثير من اللحوم يزيد من الوزن، بالإضافة إلى أن تفقد الوزن الدائم يزيد من الاكتئاب وكما يزيد من الوزن ودهون البطن، وفق سبوتنيك.

ونصح الخبراء بممارسة الرياضة دائماً بالإضافة إلى اليوغا والانتباه لمستويات الصوديوم والسكريات في الطعام والمحافظة على روتين يومي نظامي وتناول الخضار ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة وشرب القهوة التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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