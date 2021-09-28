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الدرعية يفرط بفرصة اعتلاء صدارة دوري يلو .. بخسارته من القادسية

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الدرعية يفرط بفرصة اعتلاء صدارة دوري يلو .. بخسارته من القادسية الدرعية يفرط بفرصة اعتلاء صدارة دوري يلو .. بخسارته من القادسية
3 انتصارات وتعادل في الجولة الرابعة

الدرعية يفرط بفرصة اعتلاء صدارة دوري يلو .. بخسارته من القادسية

فرط فريق الدرعية بفرصة اعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (دوري يلو) بخسارته من مضيفه القادسية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الرياض.

بهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد الدرعية عند النقطة السادسة ليتراجع للمركز الثامن.

وأُقيمت اليوم الثلاثاء أربع مباريات ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، حيث تغلب النهضة على نظيره بيشة بهدفين دون مقابل على ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام)، وعلى ملعب نادي الحزم بمدينة الرس حقق فريق الخلود فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود (3-0).

وحسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة العين وضيفه هجر والتي أُقيمت على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية (الباحة).

وتستكمل غدًا الأربعاء منافسات الجولة بإقامة 4 مباريات، إذ يلتقي الساحل مع ضيفه العروبة على ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام)، ويستضيف الجبلين فريق العدالة متصدر الترتيب على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، ويلاقي فريق نجران نظيره الشعلة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية (نجران)، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة فريق أحد مع ضيفه جدة على ملعب نادي أحد (المدينة المنورة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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