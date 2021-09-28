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جامعة شقراء تدشن "التطوير المهني" لرفع كفاءة القيادات الأكاديمية والتدريسية والبحثية

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نبثقت من حرصها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تعنى بتنمية القدرات البشرية

جامعة شقراء تدشن

دشنت جامعة شقراء، ممثلة في وكالة التطوير والجودة، إدارة جديدة تحت مسمى "إدارة التطوير المهني"، والتي تستهدف تطوير وتحسين أداء القادة الأكاديميين والأساتذة الجامعيين والباحثين العلميين، بما يسهم في تحقيق معايير الجودة في التدريب وزيادة كفاءة القيادة الأكاديمية والتدريس والمخرجات البحثية.

ويأتي استحداث الإدارة الجديدة، استشعاراً من إدارة الجامعة لأهمية المشاركة الفاعلة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة ببرنامج تنمية القدرات البشرية، ولتعزيز تنافسية القدرات الأكاديمية بالجامعة وتلبية لمتطلبات هيئة تقويم التعليم والتدريب.


وقال وكيل جامعة شقراء للتطوير والجودة، الدكتور منصور المالكي، إنه واستجابة لتوجيهات رئيس الجامعة الخاصة بحوكمة كافة ممارسات العمل الأكاديمي بشكل عام والتطوير المهني بشكل خاص، وربط ذلك ببرامج رؤية المملكة 2030، تم إنشاء إدارة التطوير المهني".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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