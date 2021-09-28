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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الريف المصري كان منتج منذ عقود، ولكن قطعا حدث نوع من انواع التغيير لدى سكان الريف، خاصة عندما بدأوا يتجهون إلى المركزية، مما تسبب في إهمال الريف.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية أصبحت تسير في إعادة رونق الريف مرة أخرى، لافتا إلى أن تحويل الأراضي الزراعية إلى عقارات تعتبر جريمة كبرى لا تغتفر.

وأوضح استاذ الاقتصاد السياسي، أن أنظمة ما قبل ثورة يناير خلال الـ 30 سنة الماضية تسببت في فقدان عدد كبير من الأفدنة، مشيرا إلى أنه منذ 4 سنوات وصلنا إلى إضافة 9.7 مليون فدان جديد.

وأشار إلى أن تبطين الترع وصيانتها لم يتم الاهتمام بها منذ عهد محمد على، لافتاً إلى أن تبطين الترع يساهم في زيادة الرقعة الزراعية، والحفاظ على كفاءة المياه، وتقليل التعدي على الموارد المائية، بالإضافة إلى التوسع في صناعات الأسمدة والمبيدات.