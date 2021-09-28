مفتي الجمهورية: آية «إنما الصدقات» تنطبق على المستهدفين من حياة كريمة بشكل تام

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن مبادرة حياة كريمة من أورع ما حدث ولم تكن مسبوقة من قبل، وفيها من الإبداع الفكري الكبير لدعم الإنسان المصري البسيط الذي لم يسأل عنه أحد في الريف المصري وأعماق القرى والعزب في أماكن منسية.

وأضاف علام خلال حواره مع الدكتور محمد الباز في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك أسألة جاءت إلى الافتاء بحكم التبرع لمبادرة حياة كريمة، مضيفا: أجبنا على هذه الأسئلة في حينها وقلنا أن النص الشرعي في القرآن الكريم يقول «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها..»إلى آخر الآية من المصارف التي حددها الله تعالى في الزكاة، مؤكدا أن الآية الكريمة منطبقة انطباق تام للمستهدفين من مشروع حياة كريمة.

وأوضح أن حياة كريمة تخدم الفقراء في المجال الصحي والبيئي والتعليمي وكافة المجالات، حيث إن الدولة تبني إنسان، وبناء عليه فإن صرف أموال الزكاة فيها يكون في نطاقها الشرعي الصحيح، متابعا: عندما تأتي إلينا هذه الأمور نناقشها بطريقة شرعية بحتة بعيدة عن السياسة.