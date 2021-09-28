أول تعليق من حلا شيحة على تصريح والدها بشأن خلعها للحجاب

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شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ظهرت فيها مرتدية الحجاب .

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله»

ويعد هذا أول تعليق من جانب حلا شيحة على ما صرح به والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بأن ابنته حلا غير محجبة الآن.

حيث قال خلال لقائه في برنامج «حروف الجر» من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة نجوم F.M :«حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة».