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الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد علي

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الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد علي الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد علي

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نجح الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات أحمد على لاعب فريق البنك الأهلي، بعقد يمتد لموسمين بداية من الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك المهاجم صاحب الـ35 عاما خبرات كبيرة حيث سبق له تقديم فترة رائعة مع الإسماعيلي بالإضافة إلى ارتداء قميص وخوض تجربة احتراف رفقة فريق الهلال السعودي.

ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة محمد مصيلحي إلى تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي للمنافسة على التواجد ضمن المربع الذهبي للدوري المصري في النسخة المقبلة والمشاركة في البطولات الأفريقية.

المصرى اليوم

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