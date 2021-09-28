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كريم العمدة: التوسع في النشاط الزراعي مسألة حياة أو موت للدولة المصرية

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كريم العمدة: التوسع في النشاط الزراعي مسألة حياة أو موت للدولة المصرية كريم العمدة: التوسع في النشاط الزراعي مسألة حياة أو موت للدولة المصرية

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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مرحلة الاكتفاء الذاتي وصلنا لها في الفواكة والموالح، وأيضا نقترب من الاكتفاء الذاتي من القمح، ونعمل الآن على تطوير مصانع الغزل والنسيج، وذلك من أجل تقليل الاستيراد.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن لم تعاني من أي أزمات في السلع الغذائية والتموينية خلال أزمة ، رغم الإغلاق التي شهدته دول العالم.

وأشار إلى أن التوسع في النشاط الزراعي مسألة حياة أو موت بالنسبة للدولة المصرية، ولابد من تقليل الاستيراد وتصدير الفائض، موضحا أنه اقتربنا من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث أن بحيرة المنزلة تساهم في إنتاج 80 ألف طن من الأسماك سنوياً.

وأوضح أن هناك توسع في الأنشطة الزراعية مما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يساهم في 20% من حجم الإنتاج المحلي للدولة المصرية.

المصرى اليوم

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