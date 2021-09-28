★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الزعيم جمال عبدالناصر هو عمر بن الخطاب في العصر الحديث، مشيرة إلى أن الإخوان حاولوا اغتيال عبدالناصر لإنه المسلم الحقيقي وكان دائم الحديث عن حقوق الفقراء.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع على قناة تن، أن عبدالناصر كان لديه مشروع نهضة مصر، وهذا سبب عداء وكره الإخوان له، موضحة أن أكثر عبارة تجعلها تشعر بتفاؤل من كلمة الرئيس إن الإرادة المصرية لم تعلو عليها إرادة أخرى، معتبرة أنها بمثابة وسام على صدرها وصدر جميع المصريين.

وتابعت فريدة الشوباشي، أن ما يحدث من مشروعات قومية حاليًا رد اعتبار لمصر ولمكانة وفلسفة ورسالة مصر، مؤكدة أن مصر كانت الرسالة وأيقونة الكرامة والعزة والاستقلال، مشددة على أن جمال عبدالناصر عصي على الموت وعمره ما يموت لكونه أيقونة مصرية.