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كريم بنزيما يعانق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد في ليلة حزينة

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كريم بنزيما يعانق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد في ليلة حزينة كريم بنزيما يعانق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد في ليلة حزينة

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سقط فريق ريال مدريد في مفاجأة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق شيريف تيراسبول بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم شيريف تيراسبول بطل مولدوفيا بهدف لنجمه ياخشيبوف ( ق25) ثم تعادل ريال مدريد من ركلة جزاء نفذها النجم كريم بنزيما (ق65) وعاد قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة وتقدم شيريف تيراسبول عبر سيباستيان نيل، ليفجر مفاجأة كبيرة ويصدم جماهير النادي الملكي.

ورغم الليلة الحزينة لفريق ريال مدريد عانق الهدّاف الفرنسي كريم بنزيما رقماً قياسياً جديداً مع ريال مدريد في مباراة الليلة حيث حملت الرقم 50 له مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا التي يخوضها على ملعب «سانتياجو برنابيو»

وخلال هذه المباريات الـ 50 سجل كريم بنزيما 36 هدفاً بعد هدفه في مرمى شيريف تيراسبول الليلة ليكون ثالث أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف على سانتياجو برنابيو في هذا العدد من المباريات.

ولا يسبق كريم بنزيما سوى الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل 54 هدفًا في 50 مباراة على «سانتياجو برنابيو» وراؤول جونزاليس صاحب الـ 46 هدفاً.

المصرى اليوم

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