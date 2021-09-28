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شوقي غريب: 90 دقيقة فصلتني عن المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو..

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شوقي غريب: 90 دقيقة فصلتني عن المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو.. فيديو شوقي غريب: 90 دقيقة فصلتني عن المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو..

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قال الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه لم يتم إقالته من تدريب الأولمبي بعد العودة من أولمبياد طوكيو، وإنما عقده كان قد انتهى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان السبب في عودة الجماهير للملاعب في 2019، وحقق بطولة أفريقيا مع المنتخب الأولمبي وتم تكريمه بعدها من الرئيس .

وأضاف الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لأول مرة في تاريخ يتم الفوز على البرازيل من قبل المنتخب الاولمبي وذلك خلال تدريبه للمنتخب.

وأوضح خلال أن 90 دقيقة فصلت المنتخب الأولمبي عن المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أن المنتخب الأولمبي من أفضل 8 فرق على مستوى العالم.

وأكد أن المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة تواصل معه ليبلغه بتجديد عقده على رأس المنتخب الأولمبي، بترشيح من الكابتن فينجادا.

وأردف الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، «أقسم بالله العظيم الكابتن هاني أبوريدة ليس له دخل في التجديد له لتولي مهمة المنتخب الأولمبي».

المصرى اليوم

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