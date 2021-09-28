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سفير بيلاروسيا: شريك أساسي ولها دور كبير في استقرار المنطقة

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سفير بيلاروسيا:مصر شريك أساسي ولها دور كبير في استقرار المنطقة سفير بيلاروسيا: شريك أساسي ولها دور كبير في استقرار المنطقة

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قال سفير بيلاروسيا في القاهرة، سيرجى تيرتنتييف، إن تعد من الشركاء الأساسيين لبلاده في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن لها دورا كبيرا في الحفاظ على الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، جاء ذلك خلال فعالية بمناسبة 30 سنة على العلاقات الثنائية بين البلدين تحت عنوان( بيلاروسيا ومصر- نتائج وآفاق).

وأكد اهتمام رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أعطت له فكرة عميقة عن المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح .

وحول العلاقات الثنائية قال من أبرز نتائج مشاورات نائبي وزيري خارجية البلدين منح تأشيرات للبيلاروسيين فور وصولهم إلى المطار، وفى المقابل اتخذ الرئيس لوكاشينكو قرارًا بإعطاء المصريين الذين لديهم تأشيرة تشنجن حق دخول البلاد من خلال المطارات لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، وذلك في 16 أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه سيتم تنظيم «الأيام البيلاروسية»، المنتدي البيلاروسي- الأفريقي منتصف العام المقبل،

واشاد السفير بالتقدم في مجالات الصحة والبنية التحتية، قائلا: «ما كان صحراء منذ ٥ سنوات، اليوم نراه منطقة خضراء، وتابع: من المدهش أن نرى قيادة الدولة المصرية استطاعت القضاء على فيروس«سي» المسبب لمرض التهاب الكبد الوبائي خلال عام واحد.

المصرى اليوم

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