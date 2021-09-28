ضبط وإحضار لـ 7 متهمين بسحل شخص في البدرشين (تفاصيل كاملة)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن بإعداد التحريات اللازمة لكشف ملابسات واقعة اتهام 7 أشخاص بسحل شاب والاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم وسط الشارع، لوجود خلافات بينهم بقرية دهشور في البدرشين، كما كلفت المباحث بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه الذي يرقد بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأظهرت التحقيقات أن المجني عليه، 34 عامًا، أصيب بتهتك في الصدر وكسور بالعظام، إثر الاعتداء عليه.

وقال أهل المجني عليه، للنيابة، إن ابنهم خرج إلى عملهم واستوقفه المتهمون واعتدوا عليه، وأحدثوا الإصابات التي لحقت به.

وتحفظت النيابة على مقطع فيديو، يوثق تهديد المتهمين للأهالي الذين حاولوا التدخل لإنقاذ المجني عليه، وما تزال التحقيقات مستمرة.