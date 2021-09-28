أخبار عاجلة

إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات -
جازان : القبض على عصابة سطت على عدة منازل -
"الصحة": تسجيل 42 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 36 خلال الـ24 ساعة الماضية -
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار -
شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش -
حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات -
لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية -
تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات -
بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يبحث مع "العامري" تعزيز العمل المشترك -
رئيس الإعلام المرئي تبحث مع وفد من السفارة الأمريكية التعاون الإعلامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط وإحضار لـ 7 متهمين بسحل شخص في البدرشين (تفاصيل كاملة)

Print
ضبط وإحضار لـ 7 متهمين بسحل شخص في البدرشين (تفاصيل كاملة) ضبط وإحضار لـ 7 متهمين بسحل شخص في البدرشين (تفاصيل كاملة)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلفت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن بإعداد التحريات اللازمة لكشف ملابسات واقعة اتهام 7 أشخاص بسحل شاب والاعتداء بالأسلحة البيضاء والشوم وسط الشارع، لوجود خلافات بينهم بقرية دهشور في البدرشين، كما كلفت المباحث بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه الذي يرقد بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأظهرت التحقيقات أن المجني عليه، 34 عامًا، أصيب بتهتك في الصدر وكسور بالعظام، إثر الاعتداء عليه.

وقال أهل المجني عليه، للنيابة، إن ابنهم خرج إلى عملهم واستوقفه المتهمون واعتدوا عليه، وأحدثوا الإصابات التي لحقت به.

وتحفظت النيابة على مقطع ، يوثق تهديد المتهمين للأهالي الذين حاولوا التدخل لإنقاذ المجني عليه، وما تزال التحقيقات مستمرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته امرأة بأخرى أمام القطار

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما

بالفيديو.. حريق يدمر نحو 30 حافلة في روما

«بعدما فشل في اغتصابها».. جنايات المنصورة تقضى بإعدام المتهم بخطف وقتل الطفلة ريماس (فيديو)

«بعدما فشل في اغتصابها».. جنايات المنصورة تقضى بإعدام المتهم بخطف وقتل الطفلة ريماس (فيديو)

تأخر الكلام ونمو العقل.. تحذير من تأثير الموبايل على الأطفال (فيديو)

تأخر الكلام ونمو العقل.. تحذير من تأثير الموبايل على الأطفال (فيديو)