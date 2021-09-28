حادث المدينة يفتح ملف سلامة الشاحنات والنقل توصي بالتنسيق مع المرور

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خلص تقرير صادر عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية حول الحادث الذي وقع في المدينة المنورة ظهر اليوم تسببت فيه شاحنة حيث اصطدمت بمجموعة من المركبات التي كانت تقف أمام إشارة مرورية ضوئية على طريق الملك عبدالله، إلى أن سبب الحادث بناء على إفادة المرور من التحقيقات الأولية هو فشل في المكابح أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة الأمر الذي أدى إلى اصطدامها بالسيارات المتوقفة أمام الإشارة.

وأوصت الوزارة في تقريرها بالتنسيق مع المرور لزيادة المراقبة الفنية على الشاحنات والتأكد من سلامتها.

وباشرت فرق الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر الحادث بالإضافة إلى أمانة المدينة حيث ظلت الفرق متواجدة في موقع الحادث حتى المغرب.

ونتج عن الحادث، وفقا للهلال الأحمر، وفاة 4 أشخاص كان من ضمنهم الدكتور في جامعة طيبة الدكتور ياسين الصفراني شقيق مدير جمعية الثقافة والفنون، ومازن سعود الحربي ابن رئيس نادي أحد السابق، إضافة إلى مقيمين أحدهما من الجنسية الباكستانية والآخر يمني الجنسية، إضافة إلى إصابة سعوديين اثنين و3 مقيمين.