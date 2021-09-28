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«الزراعة»: رفع كفاءة محطة بحوث البساتين بقها لخدمة برنامج إنتاج تقاوي الخضر

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«الزراعة»: رفع كفاءة محطة بحوث البساتين بقها لخدمة برنامج إنتاج تقاوي الخضر «الزراعة»: رفع كفاءة محطة بحوث البساتين بقها لخدمة برنامج إنتاج تقاوي الخضر

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قام الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءه الأصول بزيارة محطة بحوث البساتين بقها لمتابعة جهود رفع كفاءة المحطة وتنفيذ تكليفات وزير الزراعة التي أصدرها خلال زيارته لها الاسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بتكثيف كافة الجهود وتقديم الدعم الكامل للبرنامج الوطني لانتاج تقاوي بذور الخضر.

وأكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة في تصريحات صحفية الثلاثاء ان عملية حصر الأصول ورفع كفاءتها المستمرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنه منها وعائد اقتصادي عادل لصالح أصول الدولة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تكليفات وزير الزراعة لمتابعة كفاءة الأصول وضمان الإدارة الجيدة لها.

وأضاف «صالح»، ان مساحة المحطة تبلغ ٤٢ فدان تحتوي على ١٢٠ صوبة زراعية بعضها تم تخصيصه لتجارب البرنامج الوطني لانتاج تقاوي بذور الخضر، والبعض الآخر للأغراض البحثية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تستهدف تحقيق أعلي عائد من هذه الأصول لمصلحة الدولة المصرية وتحقيقا لأهداف وزارة الزراعة في التنمية الزراعية.

محطة بحوث البساتين بقها
محطة بحوث البساتين بقها
محطة بحوث البساتين بقها
محطة بحوث البساتين بقها

المصرى اليوم

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