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30 ثانية لصور وارسل

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30 ثانية لصور وارسل 30 ثانية لصور وارسل
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المرحلة الثانية من حملة «صوّر وارسل»، بهدف تعزيز التفاعل الكبير، الذي حظيت به الحملة من قبل المستهدفين، وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، للارتقاء بجودة الحياة. وذلك من خلال الإبلاغ عن المخالفات خلال 30 ثانية.

مشاركة مجتمعية

وتهدف الوزارة من هذه الحملة، إلى توعية المجتمع وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة، وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

كما تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وحث السكان على التعاون مع الأمانات والبلديات، ودعم جهودها في مجال معالجة مظاهر التشوهات البصرية.

تعزيز التفاعل

وتتطلع الوزارة من خلال هذه الحملة، إلى تحسين الصورة الذهنية عن البلاغات البلدية، من خلال إبراز جانب سهولة تقديمها، وتعزيز التفاعل من خلال إبراز سرعة تقديم بلاغ التشوه البصري خلال 30 ثانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفي إطار برنامج جودة الحياة، والتي تُعنى بأنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك بهدف ضمان جودة حياة عالية المستوى لسكان وزوّار المملكة.

بلاغات التشوه البصري

النظافة العامة

حفر الشوارع

الأرصفة المتهالكة

حواجز الحفريات

أعمدة الإنارة


الوطن السعودية

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