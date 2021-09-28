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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن اللقاحات تعطى أجساما مضادة لمدة 6 أشهر، ومنها ما يعطى مناعة 9 أشهر ومنها عام.

وأضاف النادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برنامج «مساء دى إم سي» على قناة دي إم سي، أن جميع اللقاحات آمنة، ولكن فاعلية اللقاح تكون على حسب جسم كل مواطن.

ولفت إلى أنه لا ينصح بعمل فحوصات عن الأجسام المضادة في الجسم، أو عمل أي تحاليل، بعد الحصول على اللقاح، معلقًا: «خلى الطابق مستور، لأنه من الممكن أن يحصل المواطن على لقاح ولا يكون أجسامًا مضادة».

وأشار إلى أن المنظمات الدولية لم تنصح بعمل تحاليل، مطالبًا بعدم إثارة المواطنين وتزاحم المواطنين على معامل التحاليل.