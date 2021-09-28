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رئيس جامعة العريش يلتقي وكلاء الكليات

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رئيس جامعة العريش يلتقي وكلاء الكليات رئيس جامعة العريش يلتقي وكلاء الكليات

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التقى الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، مساء الثلاثاء، بوكلاء كليات الجامعة بالقطاعات الثلاثة، حيث قدم التهنئة للقيادات الجديدة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأكد رئيس الجامعة أهمية دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وخدمة المجتمع السيناوي، والمساهمة في تنمية سيناء الحبيبة.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحصول جميع العاملين والطلاب بالجامعة على اللقاح ضد المستجد، مشيرًا الي جاهزية الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد ، معلنًا عن تطبيق الكتاب الرقمي ورقمنة العملية التعليمية بما يواكب روح العصر.

وأشار الي أن الجامعة تمتلك رؤية تعليمية واضحة وخططا أساسية وأخرى بديلة لمواجهة ما قد يطرأ جراء مواجهة فيروس كورونا.

وبالنسبة لقطاع الدراسات العليا والبحوث فقد أكد علي ضرورة ربط الأبحاث العلمية بالمجتمع وقضايا البيئة المحيطة إيمانا منه بضرورة أن يكون البحث العلمي مطبقا، وليس مجرد أبحاث نظرية، كما دعا إلى عقد مؤتمرات من شأنها تبادل الخبرات ورفع مستوى الجامعة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي ختام كلمته أكد علي ضرورة أن تسود روح الأسرة واحترام التخصصات العلمية والتعاون بين قطاعات الجامعة الثلاثة بوصفها كيانا واحدا يعمل من أجل سيناء الغالية ومصرنا الحبيبة

المصرى اليوم

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