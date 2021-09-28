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أول تعليق لمحمد شردي بعد إصابته بكورونا في الأردن

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أول تعليق لمحمد شردي بعد إصابته بكورونا في الأردن أول تعليق لمحمد شردي بعد إصابته بكورونا في الأردن

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كشف الإعلامي محمد شردي، تفاصيل حالته الصحية بعد اكتشافه الإصابة بفيروس كورونا عقب وصوله للأردن للمشاركة في أحد المؤتمرات الهامة هناك.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية «الحياة:»تلقيت لقاح استرازينيكا الجرعة الثانية الأسبوع الماضي وتعبت منها، وبعدها عملت تحليل pcr، من أجل السفر للأردن لحضور مؤتمر برفقة عدد من الإعلاميين الكبار والصحفيين«.

وأضاف: «عندما وصلت لمطار الأردن، وعند خضوعي للتحليل اكتشفت إصابتي بالفيروس، رغم أنها كانت سلبية في فقالوا ممكن يكون الإصابة جاءت فجأة»، مؤكدًا أنه يحظ باهتمام كبير هناك من قبل الإعلاميين المصريين والصحفيين الذين كانوا برفقته بالإضافة إلى أصدقائه بالأردن والسفارة المصرية هناك فالسفير يطمئن عليه يوميًا.

وأشار إلى أنه يخضع للعزل منذ أربعة أيام والوقت بعد الإصابة يتحول لشيء عادي جدًا ولا يوجد أكثر من الالتزام بالأدوية وصديقي الوحيد هو قياس درجة الأكسجين.

وتابع: «حب الناس دين في رقبتي، فلقد تلقيت تعليقات عبر الفيس بوك، وكمية من الرسائل ومشاهدين للبرنامج من الأردن واتصالات هاتفية وأشكر كل الناس المحترمة اللي بتسأل وأطمئنهم وان شاء الله أزمة وهتعدي».

المصرى اليوم

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