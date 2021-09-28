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عادات وتقاليد مثلت الجنوب في «ثقافة أبورماد»

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عادات وتقاليد مثلت الجنوب في «ثقافة أبورماد» عادات وتقاليد مثلت الجنوب في «ثقافة أبورماد»

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

عقد قصر ثقافة أبورماد محاضرة بعنوان «عادات وتقاليد مثلث الجنوب» حاضرها الشيخ عبدالله جعفر إمام مسجد قرية أبورماد، أوضح من خلالها أنه توجد بمثلث حلايب وابورماد وشلاتين ثلاث قبائل هي العبابدة والبشارية والرشايدة، وتحدث عن العادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية الموروثة من الآباء والاجداد، بجانب ذكر اهمية الحفاظ على هذه العادات من أجل الأجيال الحالية والقادمة، كما أقيمت ورشة فنية للاطفال رسم حر من وحي الطبيعة مع مشرف الورشة محمد احمد، بالاضافة إلى ورشة اكتشاف مواهب من ابناء القرية في العزف على الة الطنبورة والرقص عليها رقصة الهوسيت مع مشرف الورشة سيد بشير.

ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «مصرقلب أفريقيا النابض»، تحدث فيها وصفى تمير موضحا أن ما زالت هي النبض داخل الشريان الإفريقى، وأنها عادت قارتها السمراء بقوة أكثر مما كانت عليه من قبل، منوها لتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى بعد أن غابت عنه ما يقرب من 25 عاما؛ وبثقافة رأس حدربة اقيمت محاضرة عن «أنا والآخر» وتحدث الشيخ درناوى فرج، امام وخطيب ومدرس بادارة اوقاف حلايب قائلا: الآخر هو مثل الاخ، الصديق، الزوجة أو المخالف في المنهج أو المذهب أو الدين، موضحا كيف نتعامل معهم، وأن الاختلاف في الرأى ليس معناه العداوة، وأنما كما يقال لايفسد للود قضية، وذلك بتقبل أرآئهم ومناقشتها.

قدمت مكتبة الخالدين بسفاجا فقرة عزف منفرد بالناى للفنان محمود عبدالغني عزاز، وأقام بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة ثقافيه بعنوان «أهمية السلام ودوره في بناء المجتمع»، واوضح سيد محمد عبدالوهاب احمد أهمية السلام، وأنه يعنى حالة الهدوء والسكينة، والتى تتضح على سبيل المثال في جهود الدولة المبذوله لنزع السلاح والرقابة عليه ووقف انتشاره للحفاظ على الأرواح والممتلكات من الجرائم، وأن السلام له دور كبير في تطور المجتمعات ونهضتها، فبدونه لا توجد تنمية في جميع المجالات، وأن بالسلام يمكن للشعوب اكتساب ونشر الثقافة وبناء الحضارات والنهوض بالدولة اقتصاديا واجتَماعيا، فالبناء لا يكون إلا في اوقات السلم والامن.

المصرى اليوم

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