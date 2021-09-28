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شنّت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة، حملات تموينية بنطاق الادارة، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.

وقال «العدوي»، أن الحملات تأتي في اطار تشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة لحماية المواطنين من المنتجات منتهية الصلاحية والمنتجات مجهولة المصدر والغش التجاري والتدليس، حيث تم ضبط مصنع إنتاج وتعبئة منظفات بمنطقة برج العرب بدون ترخيص بحيازته مواد مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وأسفرت الحملة عن تحريز ٦٠ برميل بلاستيك أزرق اللون زنة البرميل الواحد ٧٠ كجم بداخلة كلور سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، بإجمالي كمية ٤٢٠٠ لتر، و٢٠٠ عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة ٨٥٠ ملل بداخلها معطر ملابس مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، و١٠٠ عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة ٦٥٠ ملل للواحدة بداخلها صابون سائل مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تجارية، و١٠٠ عبوة زجاجة بلاستيك سعة الزجاجة ٥٥٠ ملل بداخلها فنيك مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 4 آلاف لتر كلور سائل مجهول المصدر داخل مصنع منظفات في الإسكندرية (صور)

ضبط 4 آلاف لتر كلور سائل مجهول المصدر داخل مصنع منظفات في الإسكندرية (صور)

ضبط 4 آلاف لتر كلور سائل مجهول المصدر داخل مصنع منظفات في الإسكندرية (صور)

ضبط 4 آلاف لتر كلور سائل مجهول المصدر داخل مصنع منظفات في الإسكندرية (صور)

ضبط 4 آلاف لتر كلور سائل مجهول المصدر داخل مصنع منظفات في الإسكندرية (صور)

ضبط 4 آلاف لتر كلور سائل مجهول المصدر داخل مصنع منظفات في الإسكندرية (صور)

ضبط 4 آلاف لتر كلور سائل مجهول المصدر داخل مصنع منظفات في الإسكندرية (صور)