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تدعو لاستئناف الحوار السوري السوري العاجل دون مواعيد مختلقة

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روسيا تدعو لاستئناف الحوار السوري السوري العاجل دون مواعيد مختلقة تدعو لاستئناف الحوار السوري السوري العاجل دون مواعيد مختلقة

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جدد مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا دعوة موسكو لإعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف بأسرع وقت ممكن، ودون أي تدخل خارجي.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء: «نعول على إعادة إطلاق الحوار السوري السوري في جنيف في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «من بالغ الأهمية أن يقود هذه العملية وينفذها السوريون بأنفسهم، بعيدا عن أي تدخل خارجي ودون فرض مواعيد مختلقة، في ظل توسط أممي محايد. لقد أظهرت تجربة المرحلة الأخيرة أنه من غير الصواب فرض شروط مصطنعة لمواصلة المفاوضات».

وفي وقت سابق قال غير بيدرسن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إن لقاء اللجنة الدستورية السورية بصيغتها الضيقة سيعقد في جنيف في 18 أكتوبر المقبل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبيدرسن قد بحثا السبت الماضي في نيويورك استئناف عمل اللجنة الدستورية، وسير العملية السياسية في سوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في أعقاب المحادثات أن الطرفين «ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أثناء المحادثات «إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي».

المصرى اليوم

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