رئيس جامعة قناة السويس يبحث تطبيق إجراءات الوقائية بالمدرجات والقاعات الدراسية

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أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعه أتمت كافه إستعداداتها لبدء الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي ٢٠٢١-٢٠٢٢

ووجه رئيس الجامعه إدارة الأمن الجامعى بضرورة تهيئة وتأمين الجو العلمي والأكاديمي للهيئة التدريسية والطلاب والموظفين.

وأوضح الدكتور أحمد زكى أن الجامعه قامت بإتخاذ الإجراءات الإدارية والأعمال الأمنية، مع رفع حالة الاستعدادات القصوى لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشدده بداية من بوابات الدخول وصولا إلى المدرجات والقاعات الدراسية.

جاء ذلك خلال إجتماع رئيس الجامعه مع إداره الأمن الجامعى بحضور اللواء عماد جوده مدير عام الإداره العامه للأمن الجامعى وقيادات الأمن بالكليات

وشدد زكى على ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع أفراد الأمن بالجامعه قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، لحمايتهم من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار الفيروس ووضع صحة وسلامة منسوبيها في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية والخطة القومية الشاملة للتطعيم لمجابهة المرض ومنع تفشي فيروس كورونا.