رئيس مدينة سيوة يتابع سبل تطوير التعليم الزراعي بالواحة

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التقى العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم الثلاثاء المهندس صبحى عبدالعدل مدير الادارة العامة للتعليم الزراعي، وبحضور المهندس، سامي حامد يونس موجه عام بساتين الفاكهه، والمهندس السيد السيد ابوالمعاطى، موجه عام وقاية النبات، والمهندس بيومى توفيق بيومى موجه عام المحاصيل

والدكتورة أمل فرج مدير ادارة التعليم الزراعى بمطروح، د سليمان عمرمسلم مديرادارة سيوة التعليمية ،والمهندس احمد خليل مدير الادارة الزراعية بسيوة، والمهندس احمد جمعه مدير مدرسة سيوة الثانوية الزراعية، وعدد من المهندسين بالادارة الزراعية، والمدرسين .

حيث تم مناقشة خطة العمل المستقبلية، وتوفير المناهج الدراسية بما يتلائم وطبيعة الزراعات بسيوة، وخطة التنمية الشاملة في المرحلة القادمة، كما يتضمن برنامج الزيارة تفقد مدرسة سيوة الثانوية الزراعية، وعدد من النماذج للمزارع بالواحة، وعقد لقاء مع الجهات المعنية للبدء في وضع الخطة الملائمة .