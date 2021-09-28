أخبار عاجلة

شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش -
حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات -
حدث عالمى فى قناة السويس.. السباح سيد_باروكى يقترب من إكمال 35 كيلو بالقناة ودخول جينيس -
«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين -
روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين -
بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء -
من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل -
ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية -
بدء المرحلة الأولى من ميكنة نماذج إخطار الوفيات والميلاد بالمستشفيات (تفاصيل) -
السولية معلقًا على تجديد تعاقده مع الأهلي: أسعى إلى كتابة تاريخ جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أدبي الطائف يختتم ورشة "مدخل إلى الكتابة الإبداعية" لفريق إثراء الثقافي

Print
رئيس النادي سلم شهادات تكريم للمشاركين بالإضافة إلى مقدم الورشة

أدبي الطائف يختتم ورشة

اختتمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف ورشة العمل التي نظمها فريق إثراء الثقافي بالنادي بعنوان: (مدخل إلى الكتابة الإبداعية).

أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي، عطا الله الجعيد، مشيراً إلى أن الورشة التي قدمت في ثلاثة أيام من تقديم خلف بن سرحان القرشي، وهو أديب وكاتب ومترجم، ومهتم بالكتابة الإبداعية.

وأشار "الجعيد" إلى أن الورشة تحدثت عن معنى الكتابة الإبداعية، والفرق بينها وبين الكتابة الوظيفية، وهل هي موهبة أم مهارة، وأسباب ودوافع الكتابة، وغيرها من المحاور.

وقال "الجعيد": عدد الحضور بلغ 40 متدرباً ومتدربة حصلوا جميعاً على شهادات حضور معتمدة من النادي.

وشكر "الجعيد" فريق إثراء الثقافي على جهوده في تنظيم مثل هذه الورش التدريبية في الجانب الإبداعي والثقافي لتنمية المواهب الشابة.

وفي نهاية الورشة، سلم رئيس النادي الشهادات للمشاركين، وتكريم مقدم الورشة خلف القرشي بدرع تقديري من النادي.

أدبي الطائف يختتم ورشة

أدبي الطائف يختتم ورشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش

شرطة جازان تطيح بـ 3 مخالفين سطوا على المنازل في أبو عريش

حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات

حرس الحدود يحبط محاولتي تهريب 161 كجم حشيش و26.3 طن قات

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية

لتنفيذ "تستاهل نجيك".. مجمع الملك عبدالله الطبي يلتقي هيئة التخصصات الصحية

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات

تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للمعلم ويكرّم المعلمين والمعلمات