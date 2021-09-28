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الاتحاد السكندري يفوز على الخيرية بالمنصورة بثلاثية

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الاتحاد السكندري يفوز على الخيرية بالمنصورة بثلاثية الاتحاد السكندري يفوز على الخيرية بالمنصورة بثلاثية

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق الخيرية بالمنصورة، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب النادي بسموحة، في إطار استعداداته للموسم الجديد.


أحرز ثلاثية الاتحاد السكندري كل من الجامايكي دايمون لوي والبوركيني سعيدو سيمبوريه، وأحمد راشد.


ويحرص حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر، على الدفع بالصفقات الجديدة، في المباريات الودية، من أجل زيادة الانسجام بينهم وبين اللاعبين القدامى.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو والغاني بنجامين بواتنج والبوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري البورسعيدي، ومحمد مجدي مدافع البنك الأهلي، ومحمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة.

المصرى اليوم

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