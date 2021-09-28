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نجيب ساويرس عن إمكانية تبرعه للزمالك: «لأ طبعًا.. أنا بشجع النادي الأهلي»

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نجيب ساويرس عن إمكانية تبرعه للزمالك: «لأ طبعًا.. أنا بشجع النادي الأهلي» نجيب ساويرس عن إمكانية تبرعه للزمالك: «لأ طبعًا.. أنا بشجع النادي الأهلي»

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قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن الاستثمار الرياضي ليس الأفضل من الناحية الربحية، ولكنه يساعد على الاستثمار العقاري، من خلال الترويج للسكن في منطقة تحتوي على نادي كبير، وهذا الأمر هام في ظل اهتمام الأهالي بإرسال أولادهم بالذهاب إلى النوادي للابتعاد عن المخدرات، وممارسة الرياضة.

وتابع «ساويرس»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إنه يؤيد فكرة التبرع للأندية الكبرى في المدن الجديدة، معقبًا: «أنا بتبرع لنادي الجزيرة، لأني نشأت في هذا النادي، وبرد الجميل له».

وعن إمكانية تبرعه لنادي لدعمه في الأزمة المالية التي يمر بها، رد قائلًا: «لأ طبعًا، لو هتبرع هتبرع لنادي الأهلي اللي أنا بشجعه».

المصرى اليوم

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