دورتان جديدتان ضمن الأسبوع التدريبي السادس بمركز التنمية المحلية (صور)

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تابعت وزارة التنمية المحلية، فعاليات الأسبوع التدريبي السادس بمركز التنمية المحلية بسقارة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية رفع مهارات العاملين في المحليات.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن الأسبوع يتضمن دورتين جديدتين هي تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني في مجال تطوير العشوائيات، ودورة استثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، فيما تستمر دورة تنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية، ودورة أساسيات الحاسب الآلي للأسبوع الثاني على التوالي.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أعدت الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالي، وتشمل 122 دورة تدريبية في مختلف القطاعات المتعلقة بعمل الوزارة.

دورات الأسبوع التدريبي السادس بمركز التنمية المحلية بسقارة

دورات الأسبوع التدريبي السادس بمركز التنمية المحلية بسقارة