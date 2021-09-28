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«ما وراء القضبان».. رواية جديدة

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«ما وراء القضبان».. رواية جديدة «ما وراء القضبان».. رواية جديدة

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«ما وراء القضبان» رواية جديدة للكاتب أحمد اللايح، وتعد ثالث رواية له بعد آخر رواياته «الدحلاب»، والمقرر أن يشارك بها في معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورتة القادمة.

ويقول اللايح إن الرواية ديوان العصر الحديث، وأنها مسرح متكامل لتصوير حياة الناس ونماذج شخوصهم، وللرواية جاذبية تسلب وقت القارئ دون إرادته بحيث يحتمل كثافة أحداثها واسترسالها وإن طالت. وقالت الدكتورة مها الماجد: «الرواية أكثر شمولية من الشعر، وتعبر عن آفاق وأحداث شتى قد لا يحويها الشعر». وأكدت الدكتورة خلود الثقفي عزوف الشباب عن الروايات العربية واهتمامهم بالأجنبية.

وأشار إلى أن مواضيع العرب في رواياتهم متشابهة، بينما يتفرد الغرب بموضوعات جديدة كموضوعات الجرائم في قصص أجاثا كريستي.

المصرى اليوم

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