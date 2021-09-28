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«البكاء».. عنوان افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14

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«البكاء».. عنوان افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14 «البكاء».. عنوان افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14

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شهد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، في دورته الـ14 الذي أقيم، أمس، في دار الأوبرا المصرية مواقف مؤثرة في قلوب الجماهير، وذلك أثناء تكريم الفنانين الحاضرين والراحلين خلال الحفل لعطائهم الفن الكبير بمشوارهم الفنى الكبير.

انهارت الفنانة دنيا سمير غانم من البكاء، أثناء تسلمها تكريم أسم والديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، خاصة مع بث مقاطع سريعة لمشاهد يظهر خلالها الراحل سمير غانم في مسرحيات له منها «المتزوجون» و«اخويا هايص وأنا لايص».. وكلما توالى تصفيق الحضور تبكي دنيا سمير غانم.

وفي كلمتها على المسرح عقب تسلم تكريم والديها قالت دنيا سمير غانم وهي تبكي :«بشكر مهرجان القومي للمسرح على تكريم وكل المهرجانات اللي كرمت بابا وماما، وبشكر كل الناس اللي بتدعمنا ووقفت جنبنا حبكم بجد هو اللي صبرنا شكرا ليكم».

ودخل الفنان كريم سامي، ابن الفنان الكبير سامي مغاوري، في نوبة بكاء شديدية أثناء تكريم والده بحفل افتتاح المهرجان، وأبدى الفنان سامي مغاوي، عن سعادته البالغة، بتكريم وقال إنه يهدي التكريم لكل من وقف بجواره وسانده على مدار مشواره الفني والمسرحي، منهم الفنان أحمد زكي ونبيل الألفي وسمير العصفوري محسن حلمي وعصام السيد.

كرم المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، مساء أمس الأثنين، 10 رموز فنية ومسرحية منهم: اسم الفنان سمير غانم، اسم الفنانة دلال عبدالعزيز، اسم الراحل عبدالله غيث، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، الفنانة إلهام شاهين، الفنان سامي مغاوري، الكاتب بهيج إسماعيل، المخرج إميل جرجس، الناقدة آمال بكير.

المصرى اليوم

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