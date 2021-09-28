أخبار عاجلة

«أفتقدك بشدة».. معرض فلسطيني يجسد معاناة ضحايا بتر الساقين -
روسيا تتباهي بقوتها : الانقطاع في «فيسبوك، وواتس آب» لم يؤثر على عمل الكرملين -
بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر ..«الداخلية» زيارة إستثنائية لجميع السجناء -
من أصحاب الهمم.. محافظ كفر الشيخ يكرم فنانا وفتاة تقود سياره نقل -
ضمن مبادرة حياة كريمة .. مساعدات مالية لتمويل مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية -
بدء المرحلة الأولى من ميكنة نماذج إخطار الوفيات والميلاد بالمستشفيات (تفاصيل) -
السولية معلقًا على تجديد تعاقده مع الأهلي: أسعى إلى كتابة تاريخ جديد -
مدرب الأهلي يعقد جلسات منفردة مع اللاعبين قبل مواجهة الحرس الوطنى -
موسيماني ينتظر التقرير الطبي لحسم مصير مشاركة «تاو» أمام الحرس الوطني -
تقاير إنجليزية تكشف كواليس مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

آخرهم منة فضالي .. 3 حرائق تلتهم منازل النجوم في شهر واحد

Print
آخرهم منة فضالي .. 3 حرائق تلتهم منازل النجوم في شهر واحد آخرهم منة فضالي .. 3 حرائق تلتهم منازل النجوم في شهر واحد

لاقتراحات اماكن الخروج

تعرض عدد كبير من نجوم الفن، خلال الفترة الماضية، لأزمات صعبة، كان من بين تلك الأزمات حرائق داخل منازلهم ففي خلال شهر سبتمبر ضربت الحرائق 3 منازل من نجوم الوسط الفني أخرهم الفنانة منة فضالي.

وبدأ الأمر، مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، التي نشب حريق في العقار التي تسكن به في منطقة المهندسين، نتج عنه وفاة شخص نتيجة للاختناق، ووقعت الشقة المحترقة فوق شقة ميرفت أمين.

وحرصت على طمأنة جمهورها ومتابعيها، وقالت إنها استطاعت النجاة وبخير ولم يصبها مكروه.

ولم يسلم الفنان شريف منير من الحرائق، بل أعلن منذ أيام قليلة، عن تعرض منزله إلى حريق، بسبب سقوط سيجارة على سقف إحدى الغرف، ما أدى إلى اشتعال النيران.

ونشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهرت خلالها آثار الحريق، وعلق عليها قائلاً :«لحمدلله.. قدر ولطف.. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

وأضاف: «الحمدلله قدر الله وماشاء فعل. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود».

وأعلنت الفنانة منة فضالي، أمس، عن تعرض منزلها لحريق، وتعرضت والدتها لحروق في يديها حيث نشب الحريق في مطبخ المنزل، وكتبت منة منشورا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى، قائلة: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كنا هنموت.. المطبخ ولع باللى فيه.. وأمى أيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله»، كما كشف، عن أثار الحريق بنشر عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأخر الكلام ونمو العقل.. تحذير من تأثير الموبايل على الأطفال (فيديو)

تأخر الكلام ونمو العقل.. تحذير من تأثير الموبايل على الأطفال (فيديو)

بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها (فيديو)

بالدموع .. بريتني سبيرز توجه رسالة إلى متابعيها بعد رفع وصاية والدها عنها (فيديو)

«خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» (فيديو)

«خليكي» ..رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة من ألبوم «ولسه» (فيديو)

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي