آخرهم منة فضالي .. 3 حرائق تلتهم منازل النجوم في شهر واحد

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تعرض عدد كبير من نجوم الفن، خلال الفترة الماضية، لأزمات صعبة، كان من بين تلك الأزمات حرائق داخل منازلهم ففي خلال شهر سبتمبر ضربت الحرائق 3 منازل من نجوم الوسط الفني أخرهم الفنانة منة فضالي.

وبدأ الأمر، مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، التي نشب حريق في العقار التي تسكن به في منطقة المهندسين، نتج عنه وفاة شخص نتيجة للاختناق، ووقعت الشقة المحترقة فوق شقة ميرفت أمين.

وحرصت على طمأنة جمهورها ومتابعيها، وقالت إنها استطاعت النجاة وبخير ولم يصبها مكروه.

ولم يسلم الفنان شريف منير من الحرائق، بل أعلن منذ أيام قليلة، عن تعرض منزله إلى حريق، بسبب سقوط سيجارة على سقف إحدى الغرف، ما أدى إلى اشتعال النيران.

ونشر مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهرت خلالها آثار الحريق، وعلق عليها قائلاً :«لحمدلله.. قدر ولطف.. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

وأضاف: «الحمدلله قدر الله وماشاء فعل. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود».

وأعلنت الفنانة منة فضالي، أمس، عن تعرض منزلها لحريق، وتعرضت والدتها لحروق في يديها حيث نشب الحريق في مطبخ المنزل، وكتبت منة منشورا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى، قائلة: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كنا هنموت.. المطبخ ولع باللى فيه.. وأمى أيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله»، كما كشف، عن أثار الحريق بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».