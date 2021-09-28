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باحث اقتصادي : انخفاض عمر الأمريكان عامين لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية ()

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باحث اقتصادي : انخفاض عمر الأمريكان عامين لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية (فيديو) باحث اقتصادي : انخفاض عمر الأمريكان عامين لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية ()

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قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دول العالم بدأت التفكير في إنشاء المشروعات التنموية التي تحفظ حق الأجيال المقبلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت انخفاض معدل حياة وعمر سكانها بمعدل عامين، وهو الأقل منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن جميع المواطنين المصريين مستفيدين من الدعم في الكهرباء والبنزين وهناك 74 مليون مستفيد من دعم الخبز.

وأوضح خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 1250 قرية تقع في 11 محافظة معظمها متواجد في الصعيد.

وأشار الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مبادرة حياة كريمة رفعت مستوى التعليم وخفضت معدلات البطالة وحافظت على مستهدفات التنمية البشرية، وأعادت تأهيل المرافق.

المصرى اليوم

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