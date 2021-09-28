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«الإفتاء»: الزواج بدون ولي غير صحيح.. وعلى الفتاة أن تتحصن بأبيها لأنه سبيل سعادتها

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«الإفتاء»: الزواج بدون ولي غير صحيح.. وعلى الفتاة أن تتحصن بأبيها لأنه سبيل سعادتها «الإفتاء»: الزواج بدون ولي غير صحيح.. وعلى الفتاة أن تتحصن بأبيها لأنه سبيل سعادتها

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«ما حكم الزواج بدون ولي؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، من خلال البث المباشر بصفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم الزواج بإجماع الآراء الفقهية أنه لا يجوز دون ولي، ولم يخالف هذا سوى الحنفية.

ولفت عبدالسميع إلى أن هذا الزواج غير صحيح وهو الرأي المتبع في دار الإفتاء حيث الأصل لديها أن الزواج لا يكون إلا بولي، مطالباً الفتاة بأن تتحصن بأبيها لأنه سبيل سعادتها، فحينما تذهب بغير والدها ستواجه كثيرا من المشكلات والظلم على يد من تريد الارتباط به، فمن سيتصدى له حينها.

المصرى اليوم

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