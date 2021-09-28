«كيلينى»: «سان جيرمان» فريق «بلاى ستيشن»

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أشاد جورجيو كيلينى، مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا، بفريق سان جيرمان الفرنسى ونجومه. وقال كيلينى فى حوار أجرته معه صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «بى إس جى يبدو وكأنه فريق بلاى ستيشن، لا يُهزم».

وأضاف المدافع الإيطالى المخضرم: «إذا انسجم لاعبوه داخل الملعب وخارجه، وضحوا معًا من أجل هدف واحد، وقرروا إعلاء مصلحة الفريق فوق مصالحهم الشخصية، سيكون فريقًا لا يُقهر».

وانتقل قائد اليوفى للإشادة بالمدافع البرازيلى ماركينيوس، قائلًا: «إنه لاعب متكامل يجمع بين القدرات الدفاعية والصفات القيادية، إنه لاعب تشعر بغيابه عن الفريق».

وأشار: «لقد لعبت ضد ماركينيوس عندما كان فى صفوف روما، فى سن 18، كان لاعبًا شابًا، وبدأ كظهير أيمن، وفاجأنى بتطوره السريع، ولم أتخيل يومًا أنه سيكون مدافعًا قويًا، لأنه كان نحيفًا للغاية».

جورجيو كيليني - صورة أرشيفية

استطرد: «لا نتحدث عن ماركينيوس كثيرًا مقارنة بالآخرين، لكنه لاعب رائع». وأتم جورجيو كيلينى تصريحاته بالإشادة بالصفقة الباريسية الجديدة، بقوله: «لطالما كنت معجبًا بسيرجيو راموس، سواء لتميزه بقدرات دفاعية رائعة، وكذلك شخصيته، وما يقدمه للفريق».

وأكد جورجيو كيلينى، قائد يوفنتوس، أن السيدة العجوز بحاجة إلى الوقت لإيجاد التوازن مرة أخرى هذا الموسم. وأضاف: «ما يحدث ليوفنتوس مثل كل شىء آخر، حيث يستغرق الأمر وقتًا لإيجاد التوازن».

وواصل: «عندما تتعرض لصدمات كبيرة مثل الزلزال، يستغرق الأمر بعض الوقت للاستقرار وإعادة البدء من جديد، لكن لسوء الحظ، لا يوجد صبر فى عالمنا اليوم». وختم كيلينى تصريحاته مازحًا: «بعد الإنجاز الاستثنائى مع إيطاليا فى اليورو، كان من الرائع ألا أستيقظ أبدًا، لكننى لسوء الحظ استيقظت».